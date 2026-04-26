Calcio Serie C – Ko del Lecco contro la Pergolettese: finisce 3-0

Crema ( Pergolettese – Lecco 3-0) – Finisce con una beffa il campionato del Lecco. Sarebbe bastato un pareggio ai blucelesti di Federico Valente, che con un solo punto avrebbero blindato il terzo posto e l’accesso ai playoff nazionali. Il tecnico lecchese aveva però ammonito i suoi dal giocare per il punticino e, nonostante ciò, è arrivata l’ennesima sconfitta stagionale, la decima. Questa è tuttavia la più bruciante, sia per la nettezza del 3-0 subito sia per la sorpresa con cui arriva. La piccola Pergolettese, infatti, era già salva e voleva solo congedarsi dignitosamente dal proprio pubblico, ma il blackout bluceleste ha concesso ai gialloblù il trionfo. La poca intesa sul campo genera qualche squilibrio, prontamente sfruttato dalla Pergolettese all’11’: azione in ripartenza da sinistra a destra, la difesa lecchese è lenta a rinculare e permette a Roversi di rientrare sul mancino per crossare; Corti, a centro area, anticipa il proprio marcatore e insacca l’1-0. Lecco comunque abbozza una reazione e, al 20’, avrebbe anche la chance del pareggio, con un rigore conquistato da Zanellato per un pestone di Jaouhari. Dal dischetto si presenta proprio il regista bluceleste che, tuttavia, si fa ipnotizzare da Doldi con un tiro debole sulla destra. l primo tempo, e forse anche la partita, del Lecco termina però lì; il finale di frazione è infatti un monologo gialloblù, con un’altra ripartenza sventata da Ferrini, in anticipo su Ferrandino. Nel recupero, tuttavia, le parti si invertono: ennesimo contropiede e Ferrini viene sverniciato dall’ala cremasca, che spiazza Furlan e raddoppia.Al 13’ si vede finalmente Parker, il cui colpo di testa termina alto, mentre subito dopo arriva un’altra tegola, con l’infortunio muscolare di Furrer, sostituito dal giovane Anastasini. L’aria di disfatta, però, cala definitivamente sul Lecco solo al 20’, quando la Pergolettese insacca il tris: filtrante in area per Corti, il cui appoggio per Roversi è un cioccolatino da spingere in rete.

Pergolettese – Lecco

Pergolettese: Doldi, Antolini (37′ st Lambrughi), Arini, Milesi, Ferrandino (29′ st Orlandi), Corti (22′ st Rossetti), Careccia, Meconi (29′ st Pessolani), Bane, Roversi, Jaouhari (22′ st Tremolada). All. Cremonesi.

Lecco: Furlan, Battistini, Ferrini (24′ st Nova), Rizzo (1′ st Voltan), Urso, Zanellato, Bonaiti (1′ st Mihali), Pellegrino (1′ st Furlan, 17′ st Anastasini), Konatè, Duca, Parker. All. Valente.

Gol: 11′ Corti , 46′ Ferrandino , 20′ st Roversi .

Arbitro: Liotta di Castellamare di Stabia.