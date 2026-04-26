Calcio Serie C – La Giana Erminio si qualifica ai playoff: vittoria per 2-0 a Cittadella

Cittadella ( Cittadella – Giana Erminio 0-2) – Non riesce a chiudere in bellezza la stagione regolare il Cittadella che perde in casa contro la Giana Erminio. 2-0 il risultato finale per gli ospiti che agguantano così, salendo a 52 punti, l’ultimo piazzamento utile per entrare nei playoff.Le due reti della Giana arrivano entrambe nella ripresa: la prima è al 49’ e la segna Ferri, con un bel destro di controbalzo, la seconda giunge al 66’ con l’eurogol di Galeandro. Si gioca molto a centrocampo fino al 12′, quando la Giana si affaccia in area avversaria con Galeandro, murato, poi con Pinto, murato anch’esso in extremis. Al 13′ Ruffini serve Galeandro in profondità e il n. 11 si gira e conclude di potenza, Saro con uno scatto di reni alza sopra la traversa. Stessi 22 in campo all’inizio della ripresa e al 4 la Giana conquista il primo angolo della gara: largo per Pinto, che scodella in mezzo, palla respinta, riaggancia Ferri che da posizione centrale fuori area conclude all’angolino basso firmando il suo terzo gol stagionale. Al 21′ raddoppio di Galeandro, che aggancia un traversone di Ruffini che rimbalza a terra e dai 25 metri scaraventa in rete con un vero e proprio eurogol.

Cittadella – Giana Erminio

Cittadella(3-5-2): Saro; Gobbato, Pavan (84′ Perretta), Angeli (52′ Ghezzi); D’Alessio, Amatucci, Casolari, Anastasia (62′ Ihnatov), Crialese (84′ Rizza); Bunino (62′ Castelli), Falcinelli. (Non entrati: Lotto, Salvi, Barberis, Vita, Rabbi, Zilio, Redolfi). All.: Iori

Giana Erminio (3-5-2): Mazza; Cannistrà, Ferri (81′ Piazza), Colombara; Previtali, Pinto (90′ Nelli), Marotta, Vitale (68′ Nucifero), Ruffini; Samele (81′ Rizzo), Galeandro (90′ Albertini). (Non entrati: Zenti, Azzolari, Ballabio, Duca, Renda, Occhipinti, Lischetti, Gabbiani. All.: Espinal

Gol: 49′ Ferri, 66′ Galeandro

Arbitro: Vallati di Crema