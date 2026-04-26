Calcio Serie C – La Juventus U23 pareggia in casa contro il Bra per 2-2: ora testa ai playoff

Alessandria ( Juventus U23 – Bra 2-2) – Si chiude con un pareggio casalingo la regular season della Juventus Next Gen, che chiude così al quinto posto il girone B di Serie C – miglior piazzamento nella storia della squadra bianconera: finisce 2-2 con Gunduz e Oboavwoduo che regalano il doppio vantaggio alla squadra di mister Brambilla nei primi 25 minuti, seguito poi dalla rimonta del Bra che acciuffa il pareggio nel finale di match.Obiettivo chiaro per la Juventus Next Gen nella sfida casalinga che chiude la regular season del girone B di Serie C, che parte da subito con il piglio giusto nella sfida contro il Bra e ci mette soltanto otto minuti per sbloccare la gara. A trovare lo spazio per il gol è Gunduz, che trova l’angolino con una conclusione rasoterra dalla lunga distanza dopo l’ottimo appoggio di Amaradio. Nel momento in cui il Bra prova ad alzare il ritmo, arriva al 25’ il raddoppio della Next Gen – a firmarlo è Oboavwoduo, al primo gol con la maglia della Juventus. Il classe 2006 approfitta al meglio dell’incomprensione della retroguardia degli ospiti su un lancio lungo di Gil, con Oboavwoduo che è il più lesto di tutti ad approfittarne, prendere la palla e depositarla in rete a porta sguarnita.Il Bra trova in meno di 120 secondi la risposta con un tap-in di Rabuffi che permette agli ospiti di accorciare le distanze sul 2-1. n un secondo tempo giocato a ritmi bassi e molto spezzettato da falli e interruzioni, è sempre il Bra a tentare di evitare il ko: al minuto 84, palo di Florio con un colpo di testa in area piccola, mentre tre minuti dopo arriva il pareggio della squadra ospite grazie a un’altra percussione e all’ennesimo movimento in area di Florio che costringe Pagnucco – entrato pochi istanti prima – all’autogol.

Juventus U23 – Bra

Juventus Next Gen: Fuscaldo, Gil (1’ st. Rizzo), Amaradio, Savio, Oboavwoduo (20’ st. Anghelè), Gunduz, Van Aarle, Mazur (26’ st. Owusu), Licina, Cerri (20’ st. Guerra), Cudrig (39’ st. Pagnucco).. In panchina: Scaglia, Mangiapoco, Macca, Puczka, Deme, Faticanti, Scaglia F.Allenatore: Massimo Brambilla

Bra: Franzini (31’ st. Menicucci), Rottensteiner, Pretato, Akammadu (26’ st. Florio), Armstrong, Campedelli, Maressa, Rabuffi, Leoncini (26’ st. Corsi), Capac (20’ st. Miculi) , Fioccardi. In panchina: Renzetti, Macrì, Sganzerla, Sinani, Lionetti, Milani, Florio, La Marca, Brambilla, Rambelli. Allenatore: Fabio Nistico

Gol: 8’ pt. Gunduz , 24’ pt. Oboavwoduo , 28’ pt. Rabuffi , 42’ st. Campedelli .

Arbitro: Luca De Angeli di Milano