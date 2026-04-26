Calcio Serie C – La stagione dell’Inter U23 finisce con una sconfitta per 1-0 contro Brescia

Monza ( Inter U23 – Union Brescia 0-1) – Finisce con una sconfitta, la terza consecutiva, e con un dodicesimo posto in classifica il primo campionato della storia dell’Inter U23. I nerazzurri di Vecchi perdono in casa contro l’Union Brescia e concludono la stagione mancando il traguardo dei playoff: 0-1 il risultato finale, con Prestia e compagni che pagano a carissismo prezzo la follia difensiva di Kamate nella ripresa, che perde clamorosamente palla dentro l’area di rigore e regala un gol a Crespi, che può insaccare a porta vuota.Il gol che decide il match ha origine da un brutto pasticcio di Kamate (77’), che sonnecchia a pochi passi dalla propria porta: Boci gli scippa il pallone e tocca per Crespi, per il quale è fin troppo facile impallinare Melgrati. Allo scadere il Brescia se la cava su una traversa di Zuberek, in un’azione confusa e punteggiata di rimpalli.

Inter U23 – Union Brescia

Inter U23 (3-4-2-1): 1 Melgrati; 15 Stante (88′ 90 Lavelli), 19 Prestia (C), 5 Alexiou; 10 Kamate, 8 Fiordilino, 37 Kaczmarski (85′ 4 Zanchetta), 6 Maye (85′ 21 Zouin); 44 Berenbruch, 9 Topalovic (60′ 20 La Gumina); 7 Spinaccè (60′ 35 Zuberek). In panchina: 12 Raimondi, 43 Lleshi, 14 Bovo, 25 David, 26 Garonetti, 46 Cinquegrano, 77 Amerighi. Allenatore: Stefano Vecchi.

Union Brescia (3-4-2-1): 66 Gori; 82 Armati, 28 Silvestri, 3 Rizzo; 11 Cisco (85′ 45 Valente), 14 Mallamo, 6 Mercati (62′ 20 Zennaro), 18 De Maria (62′ 24 Boci); 93 Marras (92′ 9 Vido), 8 Balestrero (C); 99 Crespi (85′ 97 Cazzadori). In panchina: 1 Liverani, 51 Grazioli, 17 Maistrello, 21 Fogliata. Allenatore: Eugenio Corini

Gol: 77′ Crespi.

Arbitro: Striamo