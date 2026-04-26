Calcio Serie D – Botta e risposta tra Asti e Ligorna: finisce 1-1

Asti ( Asti – Ligorna 1-1) – Il Ligorna alza bandiera bianca per la corsa al titolo, il Vado vince e festeggia la Serie C. I genovesi non vanno invece oltre il pari contro l’Asti, che dal canto suo conquista un buon punto per la salvezza. I Biancorossi la sbloccano al 13′ con un tiro di Toma in area, conclusione bassa che trafigge un non perfetto Rodriguez. Al 26′ il pareggio di bomber Vuthaj con un colpo di testa su un cross dalla destra. Nella ripresa l’Asti manca il nuovo vantaggio, Rodriguez esce a valanga e chiude lo specchio. Un paio di tentativi per il Ligorna, ma il risultato finale sarà di 1-1.

Asti – Ligorna

A.S.D. Asti: Brustolin, Ropolo, Toma (78’ Larotonda), Gjura, Isoldi, Bresciani (61’ Mancini), Gatto, Toldo (75’ Mazzucco), Soplantai, Garcia Magnelli, Podestà (85’ Ferrari) In panchina: Costantino, Larotonda, Ferrari, Bonora, Vassallo, Cirillo, Mazzucco, Sacco, Mancini. Mister: Francesco Buglio

Ligorna: Rodriguez, Dellepiane, Carlini (85’ Pallavicini), Miccoli, Scannapieco, Pastore, Busto (71’ Di Masi), Bruzzo, Piredda, Tiana (81’ Costantino), Vuthaj. In panchina: Corci, Vassallo, Vernetti, Zenati, Costantino, Lurani, Sodini, Pallavicini, Di Masi. Allenatore: Matteo Pastorino

Gol: 13’ Toma, 26’ Vuthaj

Terna arbitrale: Luca Budriesi (Bologna), Gabriele Lovecchio (Brindisi), Piergiacomo Palermo (Bari)