Calcio Serie D – Poker della Cairese contro la Valenzana

CairoMontenotte ( Caïrese – Valenzana Mado 4-0) – La Cairese torna a muovere la classifica e lo fa con un convincente poker ai danni della Valenzana. Vittoria fondamentale, ma il discorso salvezza si deciderà negli ultimi novanta minuti. Determinante ai fini della vittoria gialloblu l’espulsione di Ciletta all’8′ minuto, entrata dura su Jebbar. La Cairese la sblocca al 30′. Thomas Graziani si ritrova davanti al portiere e non sbaglia. Poco dopo raddoppia Jebbar, servito in area e letale per il 2-0. Nella ripresa è Anselmo a chiudere i giochi con una doppietta tra il 78′ e l’84’. Due conclusioni forti con lo stesso esito, la prima da posizione defilata, la seconda da fuori.

Cairese – Valenzana Mado

Cairese: S. Cat Berro, E. Boveri, M. Jebbar ( 17′ st Spatari), A. Gulli ( 38′ st Castiglia), A. Anselmo, G. Deseri ( 21′ st Sancinito), N. Giorcelli, G. Graziani ( 40′ st Zanon), J. Gargiulo ( 7′ st Scarrone), T. Graziani, G. Federico In panchina: L. Ceppi, S. Hernandez, F. Vignaroli, T. Piacenza. All: Floris Roberto

Valenzana Mado: R. Sattanino, R. Sammouni ( 35′ st Torre), G. Chelli, M. Maione (21′ st Greco), K. Lusha ( 38′ st Carnovale), A. Doria, A. Ciletta, N. Palazzolo, A. Venneri, F. Borgna ( 10′ st West), M. Toniato ( 10′ st Ciliberto)

In panchina: A. Losa, M. Ceccarini, J. Amato, N. Massaro. All: Pellegrini Luca

Gol: 30′ pt T. Graziani (C), 34′ pt M. Jebbar (C), 33′ st A. Anselmo (C), 39′ st A. Anselmo (C)

Arbitro: M. Monti