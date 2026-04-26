Calcio Serie D -Solo un pari per il Derthona contro l’Imperia: playout sempre più vicini

Tortona ( Derthona – Imperia 0-0) – Un paio di occasioni per parte, confusione a centrocampo e tanta paura di lasciare punti importanti sul terreno del Coppi. In estrema sintesi potrebbe essere questo il riassunto della gara che ha visto affrontarsi Derthona ed Imperia in una sfida che lascia tutto aperto per il discorso salvezza che si deciderà domenica prossima con un programma ricco di scontri diretti. Il Derthona con questo pari sale a 39 punti ma rimane la prima squadra in zona playout pari merito con il Club Milano (che ospiterà l’Asti (35), a soli 2 punti dal Saluzzo (42) che ospiterà i Leoni e vicinissimo a Cairese (40) che giocherà a Gozzano (36), Imperia e Celle Varazze (41) che si sfideranno in un derby al cardiopalma. Sarà una giornata finale vietata ai cuori deboli. La gara in avvio non propone ritmi elevatissimi mentre sugli spalti le tifoserie gemellate si scambiano cori di amicizia e sostegno e solo all’8′ si assiste alla prima conclusione provata da lontano da Simonetti che però spara altissimo. Il Derthona risponde al 22’ con una azione personale di Pippo Scalzi che dal limite si libera del suo marcatore e lascia partire un destro secco che però va alto di un nulla.Nella ripresa ancora Scalzi, questa volta di sinistro, calcia fuori di pochissimo con Curtosi immobile e Cizza para una bella punizione a giro di Gandolfo deviando in angolo. L’Imperia preme nella metà campo bianconera e i leoni rispondono con folate in contropiede, Scalzi deve uscire per infortunio ed al 34’ Buongiorno tutto solo davanti al portiere, di testa, si fa parare quella che è l’occasione più ghiotta dell’intera gara. Nel finale l’Imperia va vicina al colpaccio ma Cizza fa buona guardia. La salvezza passa per Saluzzo.

Derthona – Imperia

Derthona (3-5-2): Cizza; Gilli, Benedetti, Marcaletti; Perez, Patti (37′ st Farrauto), Disegni, La Cava (45′ st Tocila), Gagliardi Torriero; Scalzi (30′ st De Simone), Taverna (32′ st Buongiorno). In panchina. Mandrino, Atzeni, Screpis, Pici, Santoro. All. Buttu

Imperia(3-5-2): Curtosi; Guida, Del Bello (40′ st Spezzano), Gandolfo; Bresciani, Simonetti, Costantini, Diallo, Bettin; Busato, Casagrande (45′ st Insolito). In panchina. Pirini, Gemetto, Vindigni, Insolito, Di Giosia, Giorgetti, Saretti, Biancheri. All. Riolfo

Arbitro: Gambin di Udine