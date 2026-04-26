Pallacanestro Serie A – Una possente Reggio Emilia fa a pezzi la Bertram: finisce 88-69

Reggio Emilia ( Reggiana – Bertram Tortona 88-69) –La UNA Hotels Reggio Emilia (record 14-12) vince contro la Bertram Derthona Tortona (record 15-11) per 88-69, ribaltando anche il -14 dell’andata e prendendosi il vantaggio negli scontri diretti.I padroni di casa prendono subito il largo sfruttando le iniziative di Caupain e Williams nel pitturato, le bombe di Severini, Thor e Uglietti, oltra a un ottimo Barford, chiudendo il primo tempo avanti 48-29 e controllando sempre gli avversari sino all’88-69 conclusivo.I Biancorossi sono stati guidati dai 23 punti di Barford, i 17 punti e 8 assist di Caupain, i 16 punti di Uglietti e i 12 punti e 6 rimbalzi di Echenique. Il top scorer dei bianconeri è stato Strautins con 14 punti e 5 rimbalzi (21 di valutazione), seguito dai 13 punti di Vital, i 10 punti di Baldasso e i 10 punti e 8 rimbalzi (21 di valutazione) di Olejniczak.Una Reggiana che gira a mille e gioca con perfetta sincronia dispone a piacere di una Bertram che incappa nell’ennesima serata nera di questo ultimo periodo, con percentuali al tiro disastrose e i suoi leader dalle polveri bagnate. Confronto equilibrato sul piano fisico, ma è proprio nel tiro la grande differenza. Certo gli uomini di Priftis sono concentrati in difesa per almeno 35′, quando poi basta un Uglietti grandi firme a mantenere inalterato il vantaggio che ribalta lo scarto dell’andata e rende interessanti per la classifica le ultime due gare rimaste. Fioretti deve ritrovare lo smalto dei giorni migliori, oppure Tortona arriverà senza benzina ai playoff.

Reggiana – Betram Tortona

Parziali: 20-14/28-15/22-23/18-17

Reggio Emilia : Barford 23, Thor 7, Rossato, Woldetensae 3, Caupain 17, Williams 5, Uglietti 16, Carboni, Severini 5, Echenique 12, Vitali, Emokhare. N.e.: Mainini e Emokhare. All.: Priftis.

Bertram: Vital 13, Hubb 4, Gohram 4, Manjon 3, Pecchia 7, Chapman 2, Baldasso 10, Strautins 14, Olejniczak 10, Biligha 2. N.e.: Tandia e Riismaa. All.: Fioretti.

Arbitri: Michele Rossi, Denny Borgioni, Martino Galasso