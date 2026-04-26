Pallacanestro Serie A – Varese batte Cremona e continua la corsa verso i playoff

Varese ( Openjobmetis Varese – Vanoli Basket Cremona 84-75) – La Pallacanestro Varese porta a casa una vittoria solida per 84-75, fondamentale per proseguire la corsa ai playoff. Grande protagonista Alviti, autore di una preziosa doppia doppia da 12 punti e 11 rimbalzi, mentre Stewart è stato il riferimento offensivo con 23 punti. Ottime anche le prove di Iroegbu (19) e Nkamhoua (13), decisivi nei momenti chiave del match. Un successo che dà fiducia: nel prossimo weekend i biancorossi osserveranno un turno di riposo, per poi tornare in campo domenica 10 maggio sul parquet della Virtus Bologna, con palla a due fissata alle ore 17.00.Partenza vivace della Pallacanestro Varese, ma è la Vanoli Cremona a colpire per prima con Ndiaye. I biancorossi rispondono subito trovando ritmo con Alviti, Renfro e Iroegbu, costruendo un primo mini-allungo fino al +9 grazie anche al gioco da tre punti di Nkamhoua. Nel finale la Vanoli sorpassa con Udom, ma Librizzi chiude il quarto ridando il vantaggio ai padroni di casa sul 19-18. La Openjobmetis prova a scappare, ma Cremona resta inizialmente a contatto con Willis e Anigbogu. Dopo il 26-26, i padroni di casa cambiano marcia: Stewart si accende e firma un parziale importante, ben supportato da Alviti e Freeman. Al rientro, Varese sembra poter gestire con il +16 firmato ancora da Iroegbu, ma gli ospiti reagiscono con decisione. Willis e Durham trascinano la rimonta della Vanoli, che piazza un parziale consistente fino al -6. La Openjobmetis prova a rallentare l’inerzia con Nkamhoua e Stewart, ma Cremona resta in partita grazie a Udom e Battle. Il quarto si chiude con Casarin che riporta gli ospiti a -3 (58-55), riaprendo completamente il match. L’ultimo quarto si apre con la Vanoli che torna a un possesso di distanza, ma Stewart sale in cattedra: prima con una tripla, poi con una schiacciata in contropiede che infiamma Masnago. Varese prova a scappare più volte con Iroegbu e Nkamhoua, ma Cremona risponde colpo su colpo con Willis e Casarin. Nel finale, dopo l’ennesimo tentativo di rientro degli ospiti fino al -4, i biancorossi chiudono i conti con freddezza dalla lunetta e con Iroegbu protagonista. L’ultimo sigillo è di Nkamhoua per l’84-75 finale.

Openjobmetis Varese – Vanoli Basket Cremona

Parziali: 19-18; 26-13; 13-24; 26-20

Pallacanestro Openjobmetis Varese: Stewart Jr. 23, Alviti 12, Moore 4, Villa ne, Assui 3, Nkamhoua 13, Iroegbu 19, Librizzi 3, Renfro 4, Bergamin ne, Ladurner ne, Freeman 3. Coach: Giannis Kastritis.

Vanoli Basket Cremona: Anigbogu 4, Willis 24, Casarin 9, Grant 2, Galli, Udom 13, Battle 6, Burns, De Gregori ne, Durham 12, Ndiaye 5. Coach: Pierluigi Brotto

Arbitri: Baldini – Noce – Dionisi.