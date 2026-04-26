Pallacanestro Serie A2 – Sebastiani Rieti si prende i playoff battendo Torino

Rieti ( Pallacanestro Rieti – Basket Torino 80-66) – La Sebastiani si prende il terzo accesso ai playoff consecutivo in tre anni di militanza in Serie A2 battendo 80-66 Torino. Rieti si prende il sesto posto in classifica scavalcando Brindisi sconfitta a Ruvo e affronterà Cividale nel Quarto di finale. In questa gara 18 per Palumbo e Udom, 12 per Perry.Primo quarto giocato ad alto ritmo dalla Sebastiani che tiene il gioco in mano e lotta su ogni possesso, +9 a fine primo periodo con 8 punti segnati da Palumbo e 6 da Udom. Secondo quarto in cui la Sebastiani amplia il proprio vantaggio con il risultato finale di 41-29. Doppia cifra per Palumbo e Udom entrambi a 10 punti.Nel terzo quarto Rieti si allontana e va a +23 sul 66-43. La Sebastiani scava il solco con una prova corale. Torino con percentuali basse non riesce a stare al passo. Quarto periodo di gestione per la Sebastiani che amministra il vantaggio accomulato e chiude sopra di 14 con il punteggio di 80-66.

Pallacanestro Rieti – Basket Torino

Parziali: 22-13/19-16/25-14/14-23

Real Sebastiani Rieti: Piunti 2, Bellini, Palumbo 18, Pascolo 4, Guariglia 9, Perry 12, Piccin 6, Hogue 9, Udom 18, Mian 2, Cicchetti, Paesano.Coach: Crosariol

Basket Torino: Eruke 2, Ghirlanda 4, Schina 5, Bruttini, Allen 11, Stazzonelli 2, Massone 3, Cusin, Severini 6, Teague 30, Tortù 3. Coach: Moretti