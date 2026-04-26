Pallacanestro Serie A2 – Urania Milano sconfitta a Verona: ora testa ai play-inn

Verona ( Tezenis Verona – Urania Milano 95-74) – La Tezenis Verona supera l’Urania Milano 95-74 e chiude la regular season con una vittoria davanti al proprio pubblico. Una gara segnata da diverse assenze su ambo i fronti, Verona senza Zampini e Loro, mentre Milano deve rinunciare a Gentile e Cavallero. I Gialloblu sfruttano la maggiore profondità del roster e piazzano il break decisivo nel terzo quarto. Baldi Rossi e compagni terminano al quarto posto la stagione regolare affronteranno nei playoff la Valtur Brindisi, con il vantaggio del fattore campo. Brusco avvio per la Wegreenit, Verona subito reattiva a rimbalzo ed in transizione, Johnson firma il 7-0. Primo squillo rossoblu dal perimetro con Lupusor, l’ex reatino converte anche un rimbalzo d’attacco nel meno 5, 10-5.Ancora il capitano milanese in evidenza che rintuzza i tentativi di break gialloblu, arriva anche una zampata di Rashed, una prodezza di McGee regala sulla sirena il vantaggio ai padroni di casa, 21-20 alla prima sirena. Sempre in equilibrio anche l’apertura di secondo periodo, si batte con efficacia Morse nella battaglia con Poser, 24-25. Alza il ritmo la squadra di coach Ramagli che prova il mini strappo, penetrazione di Monaldi che vale il più 4, 31-27. Dopo la pausa lunga copione immutato, Verona accelera e scappa, Monaldi segna ed ispira, 60-41 timbrato da Ambrosin. In piena emergenza, out Gentile e Cavallero prima del match, la Wegreenit prova a resistere di puro orgoglio mentre imperversa il ciclone Monaldi, 66-43. Incontenibili Johnson e compagni che chiudono il quarto in assoluto controllo, 83-51. Ultimo quarto valido sostanzialmente solo per le statistiche, tanti minuti per il giovanissimo Bracale (8 punti alla sirena) ed una bella tripla a referto per l’altro “baby” milanese Lasagni.

Tezenis Verona – Urania Milano

Parziali: 21-20/49-34/83-51

Tezenis Verona: Baldi Rossi 9, Pittana 4, Mecenero, Loro ne, Poser 9, Bolpin, Ambrosin 16, Kuzmanic, Johnson 22, McGee 16, Monaldi 15, Serpilli 4. All. Ramagli

Wegreenit Urania Milano: Calvio, Amato 14, Lupusor 10, Rashed 4, D’Almeida 10, Bracale 8, Lomartire, Morse 6, Lasagni 3, Cavallero ne, Morgillo 11, Sabatini 8. All. Cardani