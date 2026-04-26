Pallacanestro Serie B Interregionale – Derthona Lab chiude la stagione regolare con una sconfitta contro Gazzada: ora testa ai play-out

Tortona ( Gulliver Derthona – 7 Laghi Gazzada 54 -75) – Stop casalingo per i Leoni che escono sconfitti nell’ultima gara della prima fase del campionato di Serie B Interregionale. Il Derthona termina all’undicesimo posto in classifica a quota 20 punti con un bilancio di dieci vittorie e diciotto sconfitte. I Leoni andranno ai play-out contro la 14 classificata della Division A. Dopo aver cominciato con il piede giusto, vincendo 23-19 il primo quarto, nel secondo tempo ls formazione di coach Talpo si smarrisce e non trova più fluidità in fase offensiva. Nel secondo tempo la fisicità di Gazzada consente agli ospiti di lasciare nel terzo e nell’ultima frazione indietro Tortona di otto punti. SI chiude così la fase regolare del campionato, adesso concentrazione massima sulla sfida play-out contro una squadra proveniente dall’altro girone della Conference.

Gulliver Derthona – 7 Laghi Gazzada

Parziali: 23-19, 14-27, 8-15, 9-14

𝐃𝐞𝐫𝐭𝐡𝐨𝐧𝐚: Di Meo 7, Fogliato, Bottelli 15, Bresciani 5, Borasi, Chikal, Pisati 3, Bellinaso 8, Coulibaly, Bordoni, Josovic 9, Taverna 7. All. Talpo, Ass. Fanaletti, Lombardi

𝐆𝐚𝐳𝐳𝐚𝐝𝐚: Rabolini, Cassieri 8, Tenconi, Dias 12, Roveda 2, Maruca 7, Arienti 14, Mina 6, Ambrosin 18, Dagri 8, Gaye. All. Passera