Pallavolo Serie B1 – Vittoria dell’Alessandria volley su Cagliari al tie-break: playoff promozione ad un passo

Cagliari ( Pan Alfieri Cagliari – Alessandria Volley 2-3) – L’Acrobatica passa a Cagliari, al tie-break, in rimonta, dopo aver vinto il primo 22-25, perso il secondo e il terzo 25-20. 25-19, pareggiato 20-25 e chiuso i conti 10-15. Con questa vittoria l’Acrobatica si tiene il terzo posto e avvicina il secondo, occupato da Florens Vigevano, battuto a Chieri. Per coach Bruno Napolitano: “una vittoria meravigliosa, la decima consecutiva”. Due punti che acquistano ancora maggior valore alla luce della prestazione del sestetto di casa. “Cagliari ha giocato una grande partita. Quando si affrontano formazioni che sono in bagarre per la salvezza e hanno l’acqua alla gola, è sempre una gara vera, dura e intensa. La dimostrazione – aggiunge il tecnico – arriva con la vittoria di Chieri su Vigevano”. Proprio Chieri sarà avversaria tra sette giorni al Palacima di Alessandria. ” La squadra sta mettendo il cuore oltre l’ostacolo- continua il tecnico – non abbiamo giocato benissimo e il merito va dato alle avversarie, che sapevano avere valori. A uscire dai momenti di difficoltà, dopo il secondo e terzo set, è stata la squadra: abbiamo risolto problemi durante la partita, un’altra squadra avrebbe rimesso le penne qui a Cagliari”.l PalaCima il 2 maggio sarà lo scontro tra i sogni di A3 e il desiderio di tenersi la B1: conteranno qualità, testa e cuore. Le riunioni e le parole stanno a zero, contano i fatti. Giocatrici e staff li fanno, la classifica vale più di tutto.

Pan Alfieri Cagliari – Alessandria Volley

Parziali: 22-25/25-20/25-19/20-25/10-15

Pan Alfieri Cagliari: 5 Serra, 10 Gulino, 18 Ciavattini, 1 Licciardi, 3 Anello, 8 Cassina, 11 Schirru, 12 Boso, 23 Tesanovic, 4 Soro, 13 Cenghialta, 22 Bashorun, 22 Padula, 2 Orro, 7 Vinci. Coach Loi

Alessandria Volley: 5 Balboni, 11 Trevisiol, 19 Manni, 4 E. Marku, 9 R.Marku, 18 Adubea, 1 Coveccia, 10 Bovolo, 12 Filippini, 13 Bisio, 6 Gennari, 7 Agazzi, 14 Danaila, 3 Trombin, 8 Favero. Coach Napolitano