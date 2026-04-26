Spaccata al campo sportivo, rubano le monetine e poi fanno baldoria

Pont Canavese (TO) – Un raid notturno si è verificato al campo sportivo “Bruno Costa Laia” di Pont Canavese dove ignoti hanno forzato l’ingresso del punto ristoro portando via poche decine di euro e lasciando dietro di sé danni e disordine. L’episodio sarebbe avvenuto nella notta tra Sabato 18 e Domenica 19 Aprile. Secondo una prima ricostruzione, i responsabili sarebbero riusciti ad entrare nella struttura utilizzando un cassonetto della raccolta del vetro come appoggio per scavalcare. Una volta all’interno, hanno forzato una finestra del punto ristoro introducendosi nei locali. Qui hanno preso il denaro presente nel fondo cassa e scassinato il portamonete di un gioco per bambini. Il bottino complessivo sarebbe di poche decine di euro. Oltre al furto, i responsabili si sarebbero trattenuti all’interno del punto ristoro consumando bevande e cibo: risultano sottratte anche due bottiglie di gin, oltre snack e panini. Non risultano invece intrusioni negli spogliatoi o nelle aree strettamente sportive dell’impianto. Restano da qualificare i danni causati alla struttura. La società ha sporto denuncia ai Carabinieri che hanno avviato le indagini per risalire agli autori del gesto. Non si esclude che possa trattarsi si una bravata degenerata. Determinanti potrebbero essere le telecamere di videosorveglianza presenti nella zona, al vaglio degli investigatori.