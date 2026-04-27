Pallacanestro Serie B – Il Monferrato Basket cede in casa contro Capo D’Orlando: nel play-out c’è Pesaro

Casale Monferrato ( Monferrato Basket – Indofrive Capo D’Orlando 67-87) – Al “PalaEnergica Paolo Ferraris”, la Novipiù chiude la stagione regolare in un’atmosfera da un ultimo giorno di scuola, ospitando l’Infodrive Capo d’Orlando. Una sfida comunque affascinante tra due squadre che si sono spesso affrontate nelle categorie superiori. Per la MB l’obiettivo è arrivare pronta ai play-out di maggio e recupeare al meglio i diversi giocatori non al meglio della condizione, mentre l’Infodrive di coach Bolignano si trova in una zona calda della classifica, dove ogni punto è fondamentale per i play-off. Nel primo tempo i siciliani mettono in campo una maggiore determinazione; Jasaitis, Rapetti e Gaetano fanno valere tonnellaggio ed energia in fase offensiva, e gli schemi di coach Bolignaro limitano le idee della MB. Quando le due squadre rientrano negli spogliatoi per l’intervallo lungo il match è già decisamente indirizzato a favore degli ospiti. L’atteggiamento dei ragazzi di coach Corbani si fa decisamente più propositivo nella ripresa. Fiusco manda a bersaglio triple importanti e D’Ambrosio mostra buone soluzioni in uno contro uno. La psrtita termina con 20 punti di scarto: 67-87.

Monferrato Basket – Indofrive Capo D’Orlando

Parziali: 19-31; 36-60; 49-71

Monferrato Basket.: Martinoni 15 (4/7, 0/1), Fiusco 12 (1/3, 3/4), Zanzottera 10 (5/11), D’Ambrosio Angelillo 7 (2/3, 1/2), Osatwna 7 (3/4, 0/1), Rupil 6 (3/5, 0/3), Dia 5 (2/4), Vittorio Iacorossi 3 (1/4 da tre), Marcucci 2 (1/3, 0/1), Guerra (0/4, 0/1), Giulietti (0/2), Alberto Mossi (0/1 da tre). All. F. Corbani.

Capo D’Orlando: Rapetti 16 (4/7, 1/2), Gaetano 16 (8/12), Contento 14 (2/4, 1/3), Jasaitis 10 (2/4, 2/4), Pollone 9 (2/7, 1/2), Moltrasio 7 (2/2, 1/2), Antonietti 7 (2/3, 1/1), Palermo 5 (2/5, 0/1), Simon 3 (1/2 da tre). Furin n.e. All. D. Bolignano.