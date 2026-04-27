Case abusive nel campo nomadi a Settimo Torinese: cinque denunciati

Settimo Torinese (TO) – Operazione dei Carabinieri il 31 Marzo a Settimo Torinese, dove cinque persone sono state denunciate per lottizzazione e costruzione abusiva. L’intervento, condotto con il supporto delle unità cinofile, della Polizia Locale e dell’ufficio tecnico comunale, ha portato alla scoperta di due fabbricati realizzati senza permesso all’interno del campo nomadi di Via Moglia. Già indagati, uomini di età compresa tra 25 e i 55 anni, avevano trasformato alcuni container in abitazioni complete di servizi igienici e cucina, senza alcuna autorizzazione. Le strutture sono state sequestrate e poste a disposizione della Procura di Ivrea.