Compromesso PD-Lega per Arrobbio futuro Presidente della Fondazione Cral

Alessandria – Tra i molti nomi che giravano a proposito del futuro presidente della Fondazione Cral dopo la morte dell’ex presidente notaio Luciano Mariano, il Consiglio Generale della Fondazione ha indicato il casalese Paolo Arrobbio, già dirigente della Banca Popolare di Novara, presidente della multiservizi alessandrina Amag e attualmente amministratore delegato territoriale per la società Sogeri, sempre del gruppo Amag. Ora il Cda dovrà votare per la conferma. La candidatura di Arrobbio sarebbe il frutto delle trattative tra Pd e Lega. La composizione del CdA è: Rossana Balduzzi, Luigi Bonzano, Paolo Arrobbio (Presidente), Roberto Livraghi e Domenico Mercogliano.