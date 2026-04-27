Escursionista precipita nel torrente alle Caldaie di Otro, salvata in elicottero

Alagna Valsesia (VC) – Questa mattina si è verificato un’incidente lungo i sentieri della Caldaie di Otro, suggestiva area naturale vicino ad Alagna Valsesia. Una donna di 52 anni, impegnata in un’escursione, è precipitata nel torrente Otro in prossimità delle marmitte dei giganti, in un tratto caratterizzato da gola rocciosa e presenza di acqua corrente. L’area, nota per i suoi colori intensi tra il blu e il verde e per la cascata che la attraversa, è molto frequentata ma può risultare insidiosa. Scattato l’allarme, sul posto sono intervenuti i soccorsi con l’elicottero Drago dei VVF. Fondamentale l’intervento dei Vigili del Fuoco, dei tecnici del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico dei militari della Guardia di Finanza di Alagna in supporto, che hanno operato in sinergia in un contesto particolarmente impervio. La donna è stata recuperata, stabilizzata e successivamente elitrasportata in sicurezza per le cure del caso. Le sue condizioni non sono state rese note nel dettaglio, ma non risulterebbe in pericolo di vita.