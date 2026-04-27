Incidente tra moto e auto: uomo di 30 anni in codice rosso

Carbonara Scrivia (AL) – Grave incidente questa pomeriggio lungo la strada Provinciale 35, nel territorio di Carbonara Scrivia. Nello scontro sono rimaste coinvolte un’auto e una moto. Ad avere la peggio è stato il motociclista, un uomo di circa di 30 anni, soccorso in condizione serie. Il ferito è stato trasportato all’ospedale in codice rosso per politrauma. Sul posto sono intervenuti il mezzo di soccorso avanzato del 118 di Tortona, i Vigili del Fuoco, i Carabinieri, questi ultimi impegnati anche nei rilievi utili a ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.