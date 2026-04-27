Pallacanestro Serie A – Colpaccio Olimpia: passa a Venezia e blinda il terzo posto

Venezia ( Umana Reyer Venezia – Olimpia Milano 85-90) –L’EA7 Emporio Armani Milano (record 19-7) conquista lo scontro diretto per il terzo posto contro l’Umana Reyer Venezia (record 18-8). I Biancorossi fanno il vuoto sul finire del primo periodo con un break di 2-23 ispirato dalle accelerazioni di Shields ed Ellis, l’ottimo impatto di Bolmaro dalla panchina e le triple di Ricci e Guduric (18-40). Grazie all’energia prima di Wheatle e poi soprattutto di Parks, la Reyer ha comunque una reazione di orgoglio e dimezza lo svantaggio sul 39-50 sul finire del primo tempo, prima che i biancorossi tornino a prendere il largo ad inizio ripresa con Bolmaro e le bombe di Brooks, Ricci e Mannion (41-64). In quel momento, comunque sia, la Reyer rimonta ancora, stavolta piazzando un break di 21-2 aperto da Cole e Tessitori, impresiosito dall’agonismo di Parks e sigillato da due super step-back di Bowman (62-66 dopo 30′). L’ultimo quarto si apre però ancora nel segno dell’Olimpia, dato che Bolmaro, Ricci e una combinazione tra Ricci e Diop riscrive il +11 ospite, ma con i cecchini Cole e ancora Parks, l’Umana Reyer interrompe una striscia di attacchi a vuoto da entrambe le parti vanificando gli effetti di un tap-in di Nebo e lasciando poi a un super gioco da quattro punti di Bowman l’onere di siglare il 77-79 a poco più di 3’ dalla fine. Successivamente, una tripla del glaciale Brooks ridà ossigeno a Milano, Bolmaro piazza il jumper che ribatte a Cole, il quale però regala a Tessitori l’affondata dell’82-84 con 90” sul cronometro. Successivamente, Brooks guadagna e realizza tre importanti tiri liberi, Bowman fallisce un tentativo nel pitturato ma Cole punisce una palla persa di Brooks con il tiro libero dell’83-87 con 39” ancora da giocare. I tentativi finali di proprio di Cole e Tessitori arrivano comunque troppo tardi, Brooks e Mannion non tremano dalla lunetta e l’EA7 Emporio Armani festeggia sul risultato conclusivo di 85-90.

Umana Reyer Venezia – Olimpia Milano

Parziali: 14-27/25-25/23-14/23-24

Venezia: Cole 29, Parks 16 rimbalzi 6, Bowman 14, Tessitori 12 rimbalzi 6, Wheatle 9, Valentine 3, Horton 2, Lever 0, De Nicolao 0, Candi 0, Nikolic 0, Wiltjer 0. Coach Spahija.

Olimpia Milano: Bolmaro 19 rimbalzi 5, Ricci 15 rimbalzi 8, Brooks 12, Shields 10, Nebo 9 rimbalzi 11, Diop 6, Mannion 5, Ellis 5, Guduric 5, Leday 4, Nicolodi 0, Tonut 0. Coach Poeta.