Rapina parco Dora a Torino: due arrestati

Torino – A fine aprile 2026 la polizia di Stato di Torino ha arrestato un minorenne, ritenuto responsabile di una violenta rapina avvenuta lo scorso gennaio nei pressi del parco Dora. Le indagini sono state condotte dalla squadra mobile del capoluogo. Secondo la ricostruzione degli investigatori, il giovane ha agito insieme ad altri due ragazzi. Il gruppo ha avvicinato la vittima con il pretesto di chiedere informazioni stradali, per poi accerchiarla e colpirla con calci e pugni. Una volta caduto al suolo, l’uomo è stato derubato del portafoglio e del telefono cellulare. A causa dell’aggressione, ha riportato diverse contusioni. Dopo la fuga, le carte bancomat sottratte sono state utilizzate per effettuare diverse transazioni in alcuni esercizi commerciali della zona. Le attività dei poliziotti hanno permesso di identificare due dei tre presunti autori, entrambi minorenni, mentre il terzo è rimasto ignoto. Entrambi i giovani identificati sono stati denunciati per rapina aggravata in concorso, lesioni e utilizzo indebito di carte di credito. Per uno dei due è scattata la custodia cautelare in carcere. Gli vengono contestati anche i reati di ricettazione e porto di strumenti atti a offendere.