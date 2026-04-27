Serata di sangue a Milano: ragazzino di 14 anni accoltellato per strada, è grave

Milano – Un ragazzino di 14 anni è ricoverato in gravi condizioni, ma non sarebbe in pericolo di vita, all’ospedale Niguarda di Milano dopo essere stato trovato ferito da alcuni colpi d’arma da taglio in via Amoretti, nella zona di Quarto Oggiaro a Milano. E’ accaduto nella serata di domenica.Sul posto, oltre ai soccorritori del 118, sono intervenuti i carabinieri della stazione di Musocco. Il ragazzo italiano di origine egiziana ha raccontato di essere stato aggredito da un gruppo di giovani che gli hanno causato ferite lacero contuse alla schiena e al capo con cocci di bottiglia, per poi fuggire.