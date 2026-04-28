Jet privato buca una gomma durante l’atterraggio: scalo chiuso per ore

Genova – Problemi all’aeroporto Cristoforo Colombo di Genova dove nel primo pomeriggio di ieri, per cause ancora in fase di accertamento, un jet privato ha bucato uno pneumatico in fase di atterraggio. A bordo c’erano quattro persone, turisti tedeschi: fortunatamente nessuno è rimasto ferito.L’aereo è rimasto sulla pista. Immediatamente l’aeroporto ha fatto scattare le misure di sicurezza previste in questi casi con l’intervento dei vigili del fuoco che hanno evacuato pilota e passeggeri.L’aeroporto è stato chiuso al traffico aereo per la serata, fino all’incirca alle 23. Il volo Ita Genova – Roma delle 19.20 è stato cancellato e i passeggeri sono stati riprotetti sui voli di oggi, stessa cosa per il Genova Napoli di Volotea mentre il Madrid in arrivo è stato dirottato su Torino. Il volo da Roma è andato a Linate.