Torture e violenze sessuali in carcere a Marassi: tre condanne e un’assoluzione

Genova – Si è chiuso con tre condanne e u’assoluzione il processo, che si è svolto con rito abbreviato, per le torture e le violenze avvenute nel carcere di Marassi ai danni di un detenuto di 18 anni. Due imputati sono stati condannati a 14 anni e 7 mesi di reclusione, mentre un terzo dovrà scontare 9 anni e 10 mesi. Assolto invece il quarto imputato, di nazionalità italiana, con la formula “per non aver commesso il fatto”. Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, il giovane, assisto dall’avvocato Celeste Pallini, sarebbe stato sottoposto per circa 48 ore a violenze sessuali e maltrattamenti da parte dei compagni di cella. Gli aggressori gli avrebbero anche tatuato sul volto frasi e immagini oscene. Dopo i fatti, il diciottenne era stato ricoverato al policlinico San Martino, dove era stato ascoltato dagli investigatori per ricostruire quanto accaduto.