La UE boccia la richiesta di Ente Risi della riduzione dei dazi all’importazione

29 Aprile 2026 REDAZIONE Lavoro 18

La UE boccia la richiesta di Ente Risi della riduzione dei dazi all’importazione

Vercelli – La UE risponde picche alla richiesta da parte dei produttori di riso confermando le soglie esistenti necessarie a far scattare la clausola di salvaguardia (cioè i dazi) prevista per il riso importato. Ieri il pasrlamento di Strasburgo con 459 voti a favore, 127 contrari e 70 astenuti, ha confermato l’accordo raggiunto coi Paesi Ue a dicembre per aggiornare il Sistema di preferenze generalizzate, che elimina o riduce i dazi su determinate importazioni. La richiesta era di ridurre la soglia di attivazione dal 45 al 20%.

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