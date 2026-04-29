La UE boccia la richiesta di Ente Risi della riduzione dei dazi all’importazione

Vercelli – La UE risponde picche alla richiesta da parte dei produttori di riso confermando le soglie esistenti necessarie a far scattare la clausola di salvaguardia (cioè i dazi) prevista per il riso importato. Ieri il pasrlamento di Strasburgo con 459 voti a favore, 127 contrari e 70 astenuti, ha confermato l’accordo raggiunto coi Paesi Ue a dicembre per aggiornare il Sistema di preferenze generalizzate, che elimina o riduce i dazi su determinate importazioni. La richiesta era di ridurre la soglia di attivazione dal 45 al 20%.