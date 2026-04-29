Pallacanestro Serie A2 – Finisce la stagione dell’Urania Milano: sconfitta contro Livorno

Livorno ( Libertas Livorno – Urania Milano 102-84) – Tutto secondo pronostico e anche un po’ di più. La Libertas Livorno vince 102-84 il match da dentro o fuori contro la Wegreenit Urania Milano e supera il primo turno play-in grazie a un’ottima prestazione di squadra con i due americani che spiccano per il fatturato punti (47 in due). Una partita mai veramente in discussione contro un’Urania che, tuttavia, pur acciaccata e priva della stella Gentile resta sempre dentro il match senza mai mollare neppure sul -20. Contro questa Libertas, che nel primo tempo spara da tre con una precisione chirurgica (alla fine saranno 18 le triple su 39 conclusioni tentate), c’è però ben poco da fare.

Libertas Livorno – Urania Milano

Parziali: 33-29, 25-13, 20-19, 24-23

Bi.Emme Service Libertas Livorno: Matthew james Tiby 25 (6/8, 2/5), Avery Woodson 22 (1/3, 6/9), Fabio Valentini 10 (0/2, 3/8), Lorenzo Penna 10 (1/2, 2/4), Matteo Piccoli 8 (1/1, 2/3), Ariel Filloy 8 (1/2, 2/4), Luca Possamai 7 (3/4, 0/0), Eric Lombardi 6 (1/3, 1/2), Luca Tozzi 4 (2/2, 0/3), Tommaso Fantoni 2 (1/1, 0/0), Nilo Genti 0 (0/0, 0/1), Niccolo Gubinelli 0 (0/1, 0/0)

Wegreenit Urania Milano: Anthony Morse 26 (10/14, 0/2), Andrea Amato 17 (1/2, 4/11), Gherardo Sabatini 15 (2/2, 2/5), Ursulo D’almeida 13 (0/2, 2/5), Matteo Cavallero 5 (2/8, 0/3), Stefano Bracale 5 (1/1, 1/1), Morgan Rashed 3 (0/1, 1/1), Ion Lupusor 0 (0/0, 0/1), Alessandro Morgillo 0 (0/0, 0/0), Giovanni Lo martire 0 (0/0, 0/0), Pietro Lasagni 0 (0/0, 0/0)