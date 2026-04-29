Pallacanestro Serie A2- Torino cade a Cremona ed esce subito dai playoff

Cremona ( Juvi Cremona – Reale Mutua Torino 59-56) – Al termine di una vera e propria battaglia sportiva, la Reale Mutua Basket Torino cede il passo sul parquet del PalaRadi. La Ferraroni Juvi Cremona si impone per 59-56, condannando i gialloblù all’eliminazione al primo turno dei play-in di Serie A2. È stata una gara secca all’insegna della tensione e degli errori, dove le difese hanno nettamente prevalso sugli attacchi. Nei possessi decisivi degli ultimi minuti è mancata la lucidità necessaria per piazzare la zampata vincente. I tre punti di scarto finali (59-56) raccontano di un match in bilico fino agli ultimi istanti, dove a fare la differenza sono stati i dettagli e la freddezza nei momenti cruciali. Con questo risultato, i padroni di casa della Juvi Cremona staccano il pass per il secondo turno di spareggio e si preparano alla trasferta di domenica 3 maggio sul campo di Avellino. Per la squadra torinese, invece, cala inesorabilmente il sipario sulla stagione 2025/2026. L’eliminazione immediata dalla postseason chiude un’annata fatta di alti e bassi. Ora il tempo delle riflessioni e dei bilanci per programmare il futuro della pallacanestro sotto la Mole.

Juvi Cremona – Reale Mutua Torino

Parziali: 23-15, 9-12, 17-10, 10-19

Ferraroni Juvi Cremona: Vittorio Bartoli 12 (2/3, 2/4), Billy Garrett 10 (1/4, 1/5), Simone Barbante 10 (2/3, 2/5), Kadeem Allen 9 (4/9, 0/1), Gregorio Allinei 6 (0/1, 2/5), Matias Bortolin 6 (3/5, 0/0), Andrea La torre 2 (1/2, 0/2), Tommaso Vecchiola 2 (1/1, 0/1), Edoardo Del cadia 2 (1/3, 0/0), Alessandro Panni 0 (0/0, 0/4), Matteo Di croce 0 (0/0, 0/0), Michele Del vecchio 0 (0/0, 0/0).

Reale Mutua Torino: Robert Allen 13 (4/12, 0/3), Matteo Ghirlanda 13 (3/7, 2/3), Matteo Schina 8 (2/4, 1/7), Macio Teague 7 (2/8, 1/5), Giovanni Severini 5 (1/1, 1/3), Davide Bruttini 3 (1/1, 0/0), Lorenzo Tortu’ 3 (0/3, 1/3), Federico Massone 2 (1/6, 0/3), Umberto Stazzonelli 2 (1/1, 0/2), Success Eruke 0 (0/0, 0/0), Marco Cusin 0 (0/0, 0/0).