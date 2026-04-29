Tenta di rapinare una sala slot con un tagliaunghie, arrestato ragazzo di 23 anni

Casale Monferrato (AL) – I Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile hanno fermato in flagranza un libico di 23 anni, residente in città, subito dopo aver tentato di rapinare una sala slot in corso Valentino a Casale Monferrato. Il giovane ha fatto irruzione nella notte nella sala slot “Royal Gaming” armato di una piccola lama tagliaunghie, riuscendo a sottrarre 10 euro dalla cassa. L’uomo si è poi dato alla fuga dopo che il titolare della sala slot, un cittadino cinese di 41 anni, ha tentato di difendersi con un bastone, il ragazzo è stato poi rintracciato dopo poco dai Carabinieri a poca distanza dal luogo del colpo, mentre cercava rifugio in un locale adibito a distributori automatici. L’episodio si concluso senza feriti. L’arrestato è stato condotto presso la Casa Circondariale di Vercelli, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.