Torino, Città della Salute taglia il traguardo dei 1300 trapianti di cuore e polmone

Torino (Ansa) – Il Centro Trapianti di Cuore e di Polmone della Città della Salute e della Scienza di Torino diretto da Mauro Rinaldi, ha raggiunto il traguardo dei 1300 trapianti, confermandosi uno dei poli di riferimento nazionali nel campo. L’attività di trapianto cardiaco è iniziata nell’aprile 1990, mentre il primo trapianto di polmone è stato fatto nel settembre 1993. Dei 1300 totali, finora sono stati 800 i trapianti di cuore, dei quali 17 combinati, e 500 quelli di polmone, dei quali 169 polmone singolo, 313 polmone doppio e 18 combinati. Tra le tappe fondamentali dell’attività cardiaca, l’avvio nel 2006 di un programma strutturato di assistenza meccanica al circolo, che ha consentito di trattare pazienti con scompenso cardiaco avanzato sia come ponte al trapianto sia come terapia definitiva. Negli anni sono state introdotte tecnologie e strategie innovative, tra cui: l’utilizzo del sistema Ocs (Organ Care System) per la perfusione e la preservazione normotermica del cuore, l’introduzione di Pertravel per l’ottimizzazione del trasporto degli organi, l’avvio del programma di trapianto cardiaco da donazione a cuore fermo. Anche il programma di trapianto polmonare ha segnato importanti traguardi. Il Centro ha introdotto precocemente sistemi di supporto extracorporeo respiratorio, tra cui Ecmo, Decap e Novalung, rendendo possibile il trattamento di pazienti in condizioni critiche. Nel 2011 sono stati avviati un programma di ricondizionamento polmonare ex vivo secondo la tecnica di Toronto, e il trapianto cuore-polmone in blocco, attività per cui la Città della Salute è l’unico centro italiano.