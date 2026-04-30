Andrea Sempio convocato in Procura il 6 maggio: per il Pm avrebbe “ucciso Chiara Poggi”

Pavia – Il Pm ha chiesto ad Andre Sempio di comparire mercoledì 6 maggio nell’ambito della nuova inchiesta sull’omicidio di Garlasco. Secondo gli inquirenti Sempio avrebbe «ucciso Chiara Poggi il 13 agosto 2007. Alla Procura Generale di Milano sarà presentata un’istanza di revisione per l’allora fidanzato della vittima Alberto Stasi, unico condannato in via definitiva a 16 anni. A questo punto è possibile la riapertura del caso anche sul fronte della revisione della condanna di Stasi. Ciò richiede prove nuove e non una semplice rilettura di quelle già esaminate.

Foto da “Il Punto Pavese”