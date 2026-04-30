Inseguimento con tragedia tra Valle D’Aosta e Piemonte: rubano un camion, uno si lancia per evitare l’arresto e muore, gli altri vengono bloccati a Quincinetto

Quincinetto (TO) – Si sono conclusi con un inseguimento e due arresti sull’autostrada Torino-Aosta-Monte Bianco, all’altezza di Quincinetto, i concitati e tragici fatti iniziati nella tarda serata di lunedì 27 aprile 2026 a Saint-Denis, in Valle d’Aosta. Gli agenti della squadra mobile della polizia di Stato di Aosta hanno bloccato due componenti della banda, un italiano e un egiziano, che poco prima aveva messo a segno un furto di un mezzo pesante, terminato tragicamente con la morte di un italiano che, nel tentativo di sfuggire all’arresto, si era lanciato dalla cabina perdendo la vita. La fuga dei due complici è proseguita in auto verso la provincia di Torino e nella notte di martedì 28 è terminata appunto con il loro arresto. L’uomo poi morto, la cui identità non è ancora stata resa nota, aveva rubato un camion da cava Trakker Iveco nell’area di servizio per camper e mezzi pesanti di Champagne, frazione di Verrayes, sfondando il cancello del parcheggio. Intercettato da un posto di blocco a Châtillon, aveva effettuato un’inversione di marcia dando il via all’inseguimento della polizia stradale. A un certo punto, vicino alle gallerie, il ladro si è lasciato cadere dalla portiera del mezzo ancora in corsa, schiantandosi violentemente sull’asfalto. Il mezzo pesante ha concluso la propria corsa schiantandosi contro un muro. I sanitari del 118 hanno confermato il decesso del malvivente, avvenuto sul colpo. La circolazione sulla statale è rimasta bloccata a lungo.