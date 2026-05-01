Calcio Serie B – Il Monza riacciuffa il Mantova ma cede nel finale: promozione rinviata all’ultima giornata

Mantova ( Mantova – Monza 3-2) – Con grande cuore il Monza rimonta da 0-2 a 2-2 a Mantova, ma al 95′ Benaissa segna il 3-2 che beffa i brianzoli nella trentasettesima giornata di Serie BKT. La gara è subito intensa e i padroni di casa giocano con orgoglio per la loro ultima casalinga stagionale. Al 9’ l’altro ex Mancuso prende la mira e carica un destro che si spegne a lato. Il Monza controlla con pazienza e al 14’ sfiora il vantaggio con il sinistro di prima intenzione di Pessina, che Bardi vola a deviare in corner. Partita divertente, al 19’ Mancuso impegna Thiam col destro ravvicinato, ma era comunque in fuorigioco. Il vantaggio del Mantova arriva al 23’ col mancino piazzato di Kouda che pesca l’angolino dopo che Thiam aveva salvato su Marras. Il Monza reagisce e al 32’ Obiang chiede un rigore per un’entrata dura di Ruocco in area, ma per Sacchi è tutto regolare. Inutili le proteste della squadra di Bianco. Il Mantova vola sulle ali della leggerezza e al 36’ raddoppia con il suo capitano Mancuso, che fa 2-0 con un destro rasoterra sul primo palo.La ripresa inizia col Monza all’attacco e con Delli Carri che al 47’ sfiora il gol in tuffo di testa su cross di Cutrone. Occasione clamorosa per i brianzoli che premono.Il Monza tenta anche la soluzione del tiro dalla distanza con Hernani, che al 66’ carica un gran destro: palla alta. La gara diventa bellissima con continui ribaltamenti di fronte. Mancuso pregusta la doppietta in contropiede, ma Thiam blocca il suo destro. Al 68’ ci riprova Hernani direttamente su punizione e questa volta indovina un destro potentissimo dalla distanza che colpisce in pieno l’incrocio dei pali: Petagna poi calcia, ma trova un altro salvataggio sulla linea, questa volta di Cella. Meriterebbe il gol uno sfortunatissimo Monza, ma la palla non entra neanche al 69’, quando Cutrone in girata manca di poco la porta sul primo palo. Il Monza non si arrende e al 78’ riapre la gara col primo gol in biancorosso di Lucchesi, che mette dentro di testa da pochi passi dopo che Ravanelli aveva colpito un’altra traversa. Ventesimo marcatore stagionale per i brianzoli. Ci crede la squadra di Bianco che dopo tanta sfortuna riesce a trovare il meritato 2-1. Finale al cardiopalma. Al 85’ Caso col sinistro spaventa Bardi che blocca. Un minuto dopo il Mantova colpisce una traversa con il nuovo entrato Paoletti. Il Monza è vivo, continua a crederci e al trova il 2-2. Sulla punizione di Hernani la sfiora Dany Mota che al 89′ esulta per il suo pesantissimo ritorno al gol, il quinto in campionato. Scatenata la panchina del Monza che invita i brianzoli ad attaccare alla ricerca della vittoria. E i biancorossi eseguono assediando l’area virgiliana. Bakoune al 94’ ha la palla del 2-3, ma Bardi compie un autentico miracolo. E’ il momento della svolta, perché al 95’ in contropiede Fahem Benaissa si presenta solo davanti a Thiam e lo supera con un tocco sotto beffardo. Vince così 3-2 il Mantova che punisce un Monza generosissimo.I Biancorossi torneranno in campo venerdì 8 maggio alle 20.30 contro l’Empoli all’U-Power Stadium nell’ultima giornata della stagione regolare.

Mantova – Monza

Mantova (3-4-2-1): Bardi; Dembele, Cella, Castellini; Maggioni, Trimboli, Kouda (35’st Wieser), Benaissa; Marras (28’st Falletti), Ruocco (29’st Paoletti); Mancuso (35’st Buso). Allenatore : Modesto. In panchina : Andrenacci, Vukovic, Gonçalves, Caprini, Marai, Zuccon

Monza (3-4-2-1) : Thiam; Ravanelli, Delli Carri (10’st Bakoune), Lucchesi; Birindelli, Obiang (10’st Hernani), Pessina, Azzi (20’st Mota); Colpani (10’st Caso), Cutrone; Petagna (30’st Alvarez). Allenatore : Bianco. In panchina : Pizzignacco, Brorsson, Antov, Keita, Colombo, Capolupo, Carboni

Gol: 23′ Kouda , 35′ Mancuso , 33’st Lucchesi , 44’st Mota, 51’st Benaissa

Arbitro: Sig. Sacchi di Macerata (Imperiale-Regattieri)