Calcio Serie B – La Sampdoria batte il Sudtirol: conquistata salvezza matematica in B

Genova ( Sampdoria – Sudtirol 1-0) –La Sampdoria vince 1-0 contro il Sudtirol e conquista la salvezza matematica in Serie B con un turno di anticipo. Un’altra impresa targata Attilio Lombardo, capace di raccogliere una squadra alla deriva e di rimetterla in carreggiata con un ruolino di marcia da alta classifica. L’obiettivo arriva con una giornata di anticipo e, guardando alla situazione di un paio di mesi fa, quasi non ci si crede. Il goal della salvezza lo segna Abildgaard nel primo tempo con un colpo di testa su assist di Brunori, poi Begic fallisce la migliore occasione per il raddoppio e, nel finale, Martinelli salva il risultato su Odogu.

Sampdoria – Sudtirol

Sampdoria (4-3-3): Martinelli; Di Pardo, Palma (23′ st Hadzikadunic), Viti, Giordano; Henderson (29′ st Conti), Ricci, Abildgaard; Begic (46′ st Pierini), Brunori, (46′ st Coda), Cherubini (23′ st Cicconi). In panchina. Ghidotti, Riccio, Pafundi, Depaoli, Ferrari, Soleri, Esposito. All. Lombardo.

Sudtirol (3-5-2): Adamonis; Veseli, Pietrangeli, El Kaouakibi (33′ st Davi F.); Molina (37′ st Odogwu), Tait, Tronchin (16′ st Crnigoj), Zedadcka (16′ st Verdi), Davi S.; Merkaj (37′ st Tonin), Pecorino. In panchina. Borra, Mancini, Masiello, Sabatini, Casiraghi, Frigerio, Brik All. Castori.

Gol: 31′ Abildgaard

Arbitro: Marchetti