Calcio Serie B – La Virtus Entella perde a Bari: per la salvezza sarà decisiva la sfida con la Carrarese

Bari ( Bari – Virtus Entella 2-0) – L’Entella non riesce ad incidere e perde 2-0 a Bari, i Biancocelesti dovranno resettare e concentrarsi sulla sfida di prossima settimana contro la Carrarese. Dopo una fase iniziale equilibrata, al 14’ arriva la prima vera occasione: cross dalla destra dell’Entella che attraversa tutta l’area e pesca Benedetti sul secondo palo, il suo colpo di testa però si infrange sul palo. Al 23’ ci riprovano gli ospiti: Guiu conquista una punizione interessante sulla trequarti, Franzoni va direttamente in porta ma il tiro termina alto sopra la traversa. Proprio allo scadere del primo tempo, al 46’, i padroni di casa sbloccano il match: dopo una carambola in area, Moncini controlla e con il sinistro batte Del Frate trovando l’1-0. Al 53’ arriva un episodio che cambia la gara: Verreth viene espulso per una reazione su Guiu, lasciando il Bari in inferiorità numerica. Al 75’ torna l’equilibrio numerico: Guiu entra in ritardo su Manè e viene espulso per doppia ammonizione. Al 93’ il Bari sfiora il raddoppio: Braunoder si presenta davanti a Del Frate e prova il colpo di tacco, ma il portiere riesce a intervenire. Al 96’ arriva il colpo del definitivo 2-0: Esteves recupera palla e serve Maggiore, che davanti alla porta non sbaglia.

Bari – Virtus Entella

Bari (4-3-3): Cerofolini; Dickmann (73′ Mane), Odenthal, Mantovani, Dorval (87′ Maggiore); Braunöder, Verreth, Piscopo; Pagano (73′ Esteves), Moncini (62′ Çuni), Rao (62′ Nikolaou). A disp.: Pissardo, Gytkjær, Bellomo, Pucino, Stabile G., De Pieri, Traore. All. Longo.

Virtus Entella (3-5-2): Del Frate; Parodi (68′ Bariti), Tiritiello, Marconi; Mezzoni (90′ Stabile D.), Benedetti (68′ Tirelli), Squizzato (78, Franzoni, Di Mario (79′ Turicchia); Guiu, Cuppone. A disp.: Rinaldini, Siaulys, Alborghetti, Nichetti, Debenedetti, Del Lungo. All. Chiappella.

Gol:45’+1 Moncini , 90’+6 Maggiore

Arbitro: Mariani di Aprilia