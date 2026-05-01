Calcio Serie B – Lo Spezia rimane a galla per la salvezza in extremis: 2-2 con il Venezia

La Spezia ( Spezia – Venezia 2-2) – Lo Spezia si salva in extremis e tiene accesa, seppur flebilmente, la speranza play out. Al Picco finisce 2-2 contro il Venezia grazie alla zampata nel finale di Artistico, che consente alle aquile di rimandare ogni verdetto all’ultima giornata. Le possibilità restano ridotte: al Bari basterà infatti un pareggio sul campo del Catanzaro per blindare il play out, mentre lo Spezia sarà obbligato a vincere a Pescara per continuare a inseguire il proprio obiettivo. Quella contro il Venezia è stata l’ennesima gara segnata da errori e ingenuità per la formazione di D’Angelo, rimasta anche in inferiorità numerica per la decima volta in stagione a causa dell’espulsione di Bandinelli, punito con il rosso diretto per un fallo da ultimo uomo. Eppure, nella ripresa, i bianchi hanno trovato la forza di reagire con orgoglio, sfoderando una prova di carattere quasi commovente. Una rincorsa generosa, arrivata forse troppo tardi, che finisce per rappresentare al meglio l’intera stagione spezzina. Dal Picco è arrivato anche un verdetto definitivo: il Venezia torna in Serie A. Il pareggio conquistato in viale Fieschi regala ai lagunari la promozione nella massima serie. Per Giovanni Stroppa si tratta della seconda promozione consecutiva ottenuta proprio nello stadio spezzino, dopo quella centrata un anno fa alla guida della Cremonese nella finale play off.

Spezia – Venezia

Spezia (3-5-2): Mascardi; Sernicola, Mateju, Bonfanti; Vignali (58′ Comotto), Bandinelli, Romano (80′ Nagy), Valoti (80′ Skjellerup), Aurelio (66′ Beruatto); Lapadula, Di Serio (66′ Artistico).

Venezia (3-5-2): Stankovic; Schingtienne, Svoboda, Franjic; Haps (67′ Sagrado), Doumbia, Busio, Perez (67′ Dagasso), Hainaut; Adorante (46′ Casas), Yeboah (80′ Compagnon).

Gol: 8′ Yeboah , 70′ Sagrado , 73′ Valoti , 90′ Artistico

Arbitro: Colombo