Incidente a Carasco prima dell’alba: Ape si ribalta, un ferito in ospedale in elicottero

Carasco ( GE) – Paura nel centro di Carasco dove prima dell’alba uno schianto ha svegliato il paese, nel primo entroterra di Chiavari. Mancava infatti qualche minuto alle sei del mattino quando un’auto e un’Ape si sono schiantate in via Montanaro Disma. Sul posto è intervenuto il 118 con l’ambulanza della Croce Verde di Carasco e l’automedica Tango 1. L’uomo alla guida dell’Ape, che nell’impatto si è ribaltata, è stato trasportato con l’elicottero al pronto soccorso dell’ospedale San Martino di Genova in codice giallo per una importante ferita al bacino. Soccorso dai militi della Croce il conducente dell’auto che non ha riportato lesioni gravi. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Chiavari che hanno avviato i rilievi del caso.