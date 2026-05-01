Moto contro tre auto: motociclista finisce all’ospedale in codice rosso

1 Maggio 2026 REDAZIONE Incidenti stradali 141

Moto contro tre auto: motociclista finisce all’ospedale in codice rosso

San Germano (AL) – Stamane verso le 10:30 un motociclista di 19 anni residente a Conzano per cause in corso di accertamento è rimasto gravemente ferito in un incidente stradale in seguito a uno scontro con un’auto. Sul posto un’ambulanza del 118, i Vigili del Fuoco, una pattuglia di Polstrada  e la Polizia Locale di Casale Monferrato che ha raccolto gli elementi necessari per chiarire la dinamica dell’incidente. Secondo i primi riscontri pare che siano stati quattro i mezzi coinvolti, oltre alla moto altri tre vetture. Il giovane è stato trasferito in codice rosso all’ospedale di Alessandria con l’elisocorso. Attualmente è in prognosi riservata.

 

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