Tante soste con l’auto, la busta nascosta in fretta, la fuga e i 21.000 sotto il divano: arrestato

Torino – Un’auto, proveniente da Corso Toscana, procede a velocità sostenuta in corso Potenza a Torino. I poliziotti la notano e, insospettiti dalla guida del conducente, ne seguono i movimenti. Il veicolo prosegue e percorre alcune vie limitrofe, effettuando diverse manovre e soste. Dopo aver parcheggiato, l’automobilista scende dal mezzo guardandosi ripetutamente intorno con fare sospetto, poi apre il bagagliaio ed estrae una busta in cellophane che nasconde subito sotto gli indumenti. A questo punto i poliziotti intervengono per un controllo. Alla vista degli agenti della squadra mobile, l’uomo tenta la fuga ma viene immediatamente bloccato. La perquisizione personale permette agli agenti di rinvenire due involucri contenti eroina per un peso complessivo superiore a 100 grammi, mentre all’interno dell’autovettura trovano denaro contante e un vano appositamente ricavato per il trasporto e l’occultamento della sostanza stupefacente. Gli accertamenti sono quindi stati estesi all’abitazione dell’uomo, dove, sotto un divano , è stata trovata e sequestrata una somma in contanti superiore a 21.000 euro, ritenuta provento dell’attività di spaccio. Al termine delle attività, gli agenti anno sequestrato la sostanza stupefacente, il denaro, due telefoni cellulari e il veicolo utilizzato per la commissione del reato. L’uomo, marocchino di 40 anni, è stato arrestato per detenzione di sostanza stupefacente a fini di spaccio.