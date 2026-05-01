Tenta rapina in un’edicola a Borghetto Santo Spirito: identificato ragazzo di 15 anni

Borghetto Santo Spirito (SV) – Identificato il ragazzo di 15 anni, residente ad Alessandria, come l’autore di una tentata rapina commessa in un’edicola a Borghetto Santo Spirito, in provincia di Savona, lo scorso 27 aprile. Il ragazzo aveva tentato di portare via l’incasso e aveva aggredito l’edicolante con un coltello, ferendolo al capo, a una spalla e al ventre. Nonostante le ferite, l’edicolante era riuscito a reagire, costringendo il giovane alla fuga. Grazie alle testimonianze raccolte e all’analisi del sistema di videosorveglianza nella zona, i Carabinieri sono riusciti a identificare il giovane. Dopo il tentativo di rapina, il ragazzo si era rifugiato nell’abitazione dei familiari in provincia di Alessandria, dove è stato rintracciato già nella stessa serata dai militari.