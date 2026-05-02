Calcio Serie A – Finisce 0-0 tra Como e Napoli: squadra di Fabregas non ancora sicura dell’Europa

Como ( Como – Napoli 0-0) – Nella trentacinquesima giornata di Serie A, Como-Napoli finisce 0-0, risultato che avvicina ulteriormente lo Scudetto dell’Inter, ora a un solo punto dal titolo. Al Sinigaglia, i lariani sprecano in avvio con Douvikas, che salta Milinkovic-Savic ma temporeggia e viene fermato sulla linea da Rrahmani, e Diao, murato in uscita dal portiere dei campani. Nel finale, però, sono gli ospiti a sprecare con un sinistro in area di McTominay e sfortunati dopo il palo colpito dal sinistro a giro di Politano. Conte resta momentaneamente a +8 sul quinto posto, ma lunedì la Roma può portarsi a -6 e scavalcare pure la formazione di Fabregas, che non è ancora sicura dell’Europa.

Como – Napoli

Como (4-2-3-1): Butez; Smolcic, Diego Carlos, Ramon, Valle (81′ Alberto Moreno); Perrone, Da Cunha (86′ Sergi Roberto); Diao (86′ Vojvoda), Nico Paz, Baturina (81′ Jesus Rodriguez); Douvikas (81′ Morata). All.: Fabregas.

Napoli (3-4-2-1): V. Milinkovic-Savic; Beukema, Rrahmani (80′ Spinazzola), Buongiorno; Politano, Lobotka, McTominay, Gutiérrez; Alisson Santos, De Bruyne (60′ Anguissa), Hojlund. All.: Conte.

Arbitro: Michael Fabbri di Ravenna.