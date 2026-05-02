Calcio Serie A – Il Toro perde 2-0 a Udine: tornano a vincere i friulani

Udine ( Udinese – Torino 2-0) – Il sabato della 35ª giornata di Serie A si apre con il successo per 2-0 dell’Udinese sul Torino allo Stadio Friuli, dove nel prepartita si consuma un commovente momento di ricordo in onore delle vittime del terribile terremoto che nel 1976 sconvolse la regione. Inizia quindi la partita e la formazione di Runjaic si vede annullare per fuorigioco un gol di Zaniolo al 22’, dopo il clamoroso palo colpito da Buksa a porta totalmente vuota, ma riesce comunque a portarsi avanti allo scadere del primo tempo: Ehizibue appoggia infatti in rete il pallone che vale l’1-0 nell’unico minuto di recupero, favorito da una chiusura non perfetta di Obrador. I padroni di casa si ripetono poi in avvio di ripresa: Kristensen anticipa sia Simeone che Paleari sul corner di Miller e inzucca il raddoppio al 51’. L’Udinese vince, dunque, 2-0 e sale a 47 punti in classifica, ritrovando la vittoria dopo esserne rimasto privo per due turni: i friulani tornano così in Top 10. Sempre a 41 punti resta invece il Torino, al tredicesimo posto.

Udinese – Torino

Udinese (3-5-2): Okoye ; Kristensen , Kabasele (77’ Mlacic ), Solet ; Ehizibue (70’ Zarraga ), Atta (84’ Arizala ), Miller (76’ Piotrowski ), Ekkelenkamp , Kamara ; Zaniolo , Buksa (70’ Gueye ). In panchina: Nunziante, Sava, Padelli, Bayo, Camara, Vinciati. All. Runjaic

Torino (3-5-2): Paleari ; Coco , Marianucci , Ebosse; Lazaro , Casadei (57’ Prati ), Ilkhan (57’ Kulenovic ), Gineitis , Obrador (65’ Biraghi ); Vlasic , Simeone (72’ Nije ). In panchina: Israel, Siviero, Ilic, Maripan, Nkounkou, Tameze. All. D’Aversa

Gol: 45’+1’ Ehizibue, 51’ Kristensen

Arbitro: Mucera