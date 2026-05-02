Il tir dei giocattoli nasconde 170 chili di droga: arrestato camionista

Savona – Un tir carico di droga è stato intercettato sul lungomare di Savona dai Carabinieri del nucleo operativo della compagnia Milano Duomo, con il supporto dei colleghi liguri. L’operazione ha portato all’arresto di un cittadino croato di 57 anni, accusato di traffico di sostanze stupefacenti. I militari dell’Arma milanesi, impegnati in un’attività di monitoraggio sui flussi di merce estera, hanno seguito gli spostamenti del mezzo pesante proveniente dalla Spagna. Dopo aver imbarcato il rimorchio in territorio spagnolo, la matrice ha raggiunto il porto ligure per recuperare il carico imbarcato in mattinata. Il pedinamento si è concluso sul lungomare Giacomo Matteotti, dove i Carabinieri, con il supporto dei colleghi di Savona, hanno bloccato l’autoarticolato. Durante la perquisizione, il rimorchio è stato svuotato dei bancali di giocattoli destinati alla vendita, ma l’attenzione degli investigatori si è concentrata su alcune anomalie del pianale. Sotto i pannelli è stato scoperto un doppio fondo che nascondeva circa 170 chili di hashish, suddivisi in panetti termosigillati. La droga e il tir sono stati sequestrati. Il conducente, arrestato in flagranza di reato, è stato accompagnato nel carcere di Genova Marassi in attesa dell’udienza di convalida.