Incidente a San Siro: ragazzo di 20 anni prova lo scooter dell’amico, si schianta contro un’auto e muore

Milano – Un ragazzo di 20 anni, Francesco Consales, è morto dopo ore di lotta per la vita all’ospedale Niguarda in seguito a un incidente avvenuto nella notta del primo Maggio in via Federico Tesio a San Siro. Il giovane, nato a Vercelli, era alla guida della moto di un amico, anche lui ferito e ricoverato in prognosi riservata, quando dopo un sorpasso ha perso il controllo del mezzo e si schiantato contro un’auto e alcune vetture in sosta. Secondo i primi accertamenti della Polizia locale il ragazzo non aveva la patente. L’incidente è avvenuto poco prima delle 2 lungo la strada che scorre proprio a fianco dello stadio Meazza. Stando a una prima ricostruzione, sembra che il proprietario della moto, un ragazzo di 25 anni, anche lui ricoverato al Niguarda, abbia prestato il mezzo all’amico benché privo del titolo di guida. Durante un giro nei dintorni, nel corso di un sorpasso su una macchina che li precedeva, il ragazzo avrebbe perso il controllo forse a causa dell’alta velocità per poi schiantarsi contro due vetture parcheggiate ai margini della strada finendo poi per coinvolgere anche l’auto sorpassata, una Citroen C3. Sul posto sono intervenute tre ambulanze e due auto mediche del 118. La vittima è stata subito trasportata in condizioni critiche all’ospedale Niguarda. Nelle prime ore della mattina i medici hanno certificato il decesso. L’amico di 25 anni resta in prognosi riservata.