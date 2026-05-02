Volley B1 – Vittoria fondamentale che avvicina sempre di più l’Alessandria Volley alla A3: battuta Chieri

Alessandria ( Alessandria Volley – Chieri Volleyball 3-0) – Prosegue la corsa dell’Alessandria volley verso la A3. Vittoria netta al Palacima contro un Chieri che, nonostante la differenza tecnica, ha lottato non riuscendo però mai però a dare continuità al proprio gioco. Un 3-0 che lascia pochi commenti sull’andamento della partita ma che sottolinea,ancora una volta, la forza di una squadra che fin dalla prima giornata ha sempre giocato per cercare la vittoria. Mvp della gara Martina Balboni. Prossima sfida decisiva Sabato prossimo a Torino contro un avversario che naviga nelle zone basse della classifica. Servirà una vittoria per centrare l’obiettivo atteso da tutti: squadra e tifosi. Ecco le parole di coach Napolitano al termine della gara: ” Gran bella partita, siamo stati dominanti sotto tutti i punti di vista. Forse Chieri poteva fare qualcosa di più, veniva dalle finali regionali e probabilmente hanno risentito un po’ quello, però bisogna darci i meriti che ci meritiamo perché abbiamo fatto una prestazione davvero importante, non abbiamo mai concesso all’avversario la possibilità di rientrare in partita. Ora dobbiamo preparare bene questa settimana, manca ancora un punticino. Ce la metteremo tutta per arrivare, proprio come avevo detto dopo Cagliari, con una buona settimana alle spalle ed essere pronti per la partita con Parella.”

Alessandria Volley – Chieri Volleyball

Parziali: 25-9/25-12/25-18

Alessandria Volley: 5 Balboni, 11 Trevisiol, 19 Manni, 4 E.Marku, 9 R. Marku, 18 Adubea, 1 Coveccia, 10 Bovolo, 12 Filippini, 13 Bisio, 6 Gennari, 7 Agazzi, 14 Danaila, 3 Trombin, 8 Favero. Coach Napolitano

Chieri Volleyball: 10 Van Aalen, 12 Glabb, 13 Nemeth, 15 Dambrink, 11 Nervini, 19 Eggleston, 22 Cooper, 17 Gray, 23 Eckl, 24 Lubian, 28 Akrari, 5 Spirito. Coach Millico