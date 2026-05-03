Due cadaveri in un fosso: i Carabinieri indagano

Tribiano (MI) Ansa – Il corpo di una ragazza di 24 anni e di un ragazzo di 25 sono stati trovati questa mattina in un fossato accanto a una strada comunale fra i campi a Tribiano, nel milanese. Secondo la prima ricostruzione, i due ragazzi che erano su uno scooter, avrebbero perso il controllo del mezzo finendo prima nel fosso per poi andare a sbattere contro un palo di cemento nella notte. Alexandru Viorel e Sarah Ernani stavano rientrando dopo una serata con gli amici. Lui avrebbe compiuto 26 anni fra pochi giorni e lei 25, La strada comunale 704 è poco frequentata e solo questa mattina due persone che, intorno alle 7:30, stavano facendo una passeggiata nella frazione di Lanzano, hanno dato l’allarme. Sul posto, sono arrivati i Vigili del Fuoco, i Carabinieri e i una squadra del 118 con due ambulanze e l’automedica, ma non si è potuto far altro che constatare il decesso dei due ragazzi. Sono in corso indagini da parte dei Carabinieri che esamineranno anche le telecamere della zona per stabilire se, come sembra, possa essersi trattato di un’uscita di strada autonoma in corrispondenza di una curva a gomito, oppure se ci possano essere responsabilità di terzi.