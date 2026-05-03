Giunta Regionale in Val D’Aosta: dichiarato decaduto dal Tribunale il presidente Testolin

Aosta – I giudici hanno dichiarato decaduto il presidente della Regione Valle D’Aosta Renzo Testolin in quanto che ha infranto la legge elettorale regionale. La Sentenza è stata esa pubblica ieri a seguito dell’udienza del 22 aprile su ricorso di Alleanza Verdi Sinistra. Testolin è stato riconfermato presidente dal Consiglio Regionale a ottobre scorso, dopo le elezioni del 28 settembre. Nessuno ha messo in dubbio quell’elezione, nonostante fosse alla sua quarta legislatura in un ruolo di governo. Questa XVII legislatura rischia per lui di finire se non ricorrerà alla Corte d’Appello di Torino contro la decadenza. Lo sostituirebbe il suo vice, Luigi Bertschy, assessore ai Trasporti, che però è nella stessa situazione del presidente, anch’egli al quarto mandato di giunta quando la legge ne prevede due continuativi con l’eccezione di un terzo se in una delle precedenti legislature non hanno raggiunto i due anni, sei mesi e un giorno. Ma contro Bertschy non era stato fatto ricorso.