Rfi aumenta i treni sulla Acqui-Genova

Acqui Terme (AL) – Sulla linea ferroviaria Acqui Terme-Ovada-Genova, ci saranno nuovi treni elettrici a doppio piano. Da domani quattro treni al giorno in più sulle corse a maggior frequentazione, con incremento progressivo dopo l’estate, convogli di ultima generazione progettati per offrire ai passeggeri più comfort, accessibilità e servizi a bordo. I nuovi treni si distinguono per ambienti luminosi e funzionali, climatizzazione, sedute ergonomiche e spazi più razionali per agevolare la distribuzione dei flussi a bordo. La dotazione comprende prese di corrente e USB e sistemi di informazione ai passeggeri, oltre a una videosorveglianza che contribuisce ad aumentare la sicurezza». Particolare attenzione, aggiunge Rfi, «è rivolta all’accessibilità: i convogli sono infatti progettati per facilitare la salita-discesa e la mobilità interna, con aree dedicate e soluzioni che rendono più agevole il viaggio alle persone a mobilità ridotta e a chi si sposta con passeggini o biciclette. Ciò grazie alla conclusione dei lavori di aggiornamento e miglioramento del sistema di distanziamento dei treni sulla linea, nel quadro degli investimenti in corso per l’ammodernamento dell’infrastruttura. Mancano però ulteriori convogli per cancellare i buchi nell’orario, precisamente la 14ª coppia di treni.