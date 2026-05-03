Sbalzato dalla moto in galleria finisce nella corsia opposta ed è travolto e ucciso da un’auto

Genova – Tragico incidente stradale nella notte tra il 2 e il 3 Maggio in provincia di Genova. Un motociclista di 42 anni ha perso la vita sulla A12 all’interno della galleria Sant’Anna tra Lavagna e Sestri Levante. Secondo le prime informazioni il motociclista è stato sbalzato dalla sella, forse dopo il contatto con un’altro mezzo, ed è finito nella corsia opposta. In quel momento sopraggiungeva un’auto ed è stato travolto. Sono intervenuti il personale sanitario del 118, i vigili del fuoco e la polizia stradale, che si occupa dei rilievi per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto. L’automobilista è stato soccorso portato in ospedale in codice giallo. Il tratto autostradale è rimasto chiuso per molto tempo, in direzione Genova per i rilievi. Si tratta del secondo incidente mortale sulle strade del Genovese in poche ore. Nel pomeriggio di sabato 2 maggio un altro motociclista, di 29 anni, ha perso la vita dopo un incidente in autostrada sulla A7, nel tratto tra Bolzaneto e Busalla, travolto da un’automobile.