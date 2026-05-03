Scontro tra moto e bici: morto il ciclista Pierangelo Badino

Alice Bel Colle (AL) – I Carabinieri di Acqui Terme sono intervenuti ieri per un drammatico incidente avvenuto ad Alice Bel Colle in cui ha perso la vita un ciclista ed è rimasto gravemente ferito un motociclista. Lo scontro si è verificato lungo la Provinciale 456, in regione Vallerana. La vittima si chiamava Pierangelo Badino, 66 anni, residente a Visone, conosciuto da tutti come “Lallo”. Secondo una prima ricostruzione, Badino stava viaggiando in gruppo con altri ciclisti. Per cause ancora in corso di accertamento, avrebbe perso il controllo del mezzo, finendo nella corsia opposta proprio mentre sopraggiungeva l’altro veicolo. L’impatto è stato inevitabile e molto violento: il ciclista è morto sul colpo. Gravi anche le condizioni del motociclista, anche lui sulla sessantina, soccorso dal personale del 118 e trasportato in elisoccorso all’ospedale di Alessandria in codice rosso. Badino era molto conosciuto nel territorio acquese per la sua passione per il ciclismo. In passato aveva partecipato a decine di competizioni amatoriali e una decina di anni fa aveva portato a termine la Maratona delle Dolomiti.