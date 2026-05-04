Aggredita guardia carceraria, detenuto riportato in cella

Alessandria – Ennesima aggressione da parte di un detenuto ai danni di una guardia carceraria ieri nel carcere “Cantiello e Gaeta”. Il fatto è avvenuto ieri, domenica 3 maggio, in seguito alla proibizione di accedere in un altro blocco della struttura nella quale non poteva entrare. Dagli insulti del detenuto rivolti all’agente sono arrivati i “fatti” per cui l’uomo ha colpito la guardia con un pugno e poi con un calcio al costato. È subito intervenuta la “Sicurezza” che ha riportato l’ordine e il detenuto nella sua cella.